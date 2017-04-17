بوكا يتعثر وريفر بلايت يواصل انتصاراته

ومع تعثر بوكا جونيورز على ملعبه، واصل ريفر بلايت سلسلة انتصاراته بالمسابقة وتغلب على مضيفه تيغري 2-صفر بنفس المرحلة متمسكاً بحظوظه في الصراع على لقب البطولة.

وافتتح بوكا جونيورز التسجيل في الدقيقة 45 برأسية اللاعب داريو بينيدينو، وكاد زميله كريستيان بافون أن يوسع الفارق في الدقيقة 82 عندما سنحت له فرصة مؤكدة لإحراز الهدف الثاني، إلا إن الحظ لم يحالفه.

وأدرك اللاعب داميان أرسي هدف التعادل لصالح الضيوف في الدقيقة 91 في الوقت، الذي كان يستعد فيه بوكا جونيورز للاحتفال بفوزه الباهت، ليحرم متصدر الدوري الأرجنتيني من توسيع فارق النقاط مع أقرب ملاحقيه.

ويتربع بوكا جونيورز على صدارة الدوري الأرجنتيني برصيد 44 نقطة، يليه نيويلز أولد بويز في المركز الثاني برصيد 39 نقطة ثم إستوديانتس وريفر بليت في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 38 نقطة لكل منهما، وسان لورينزو في المركز الخامس بعد سقوطه أمس أمام مضيفه أتلتيكو توكومان بهدف نظيف، ليتجمد رصيده عند 37 نقطة.

وحقق ريفر بلايت الفوز السابع له على التوالي في بطولتي الدوري الأرجنتيني وكأس ليبيرتادوريس بتغلبه على تيغري بثنائية نظيفة، ليقلص الفارق مع بوكا جونيورز إلى ست نقاط.

وسجل سيباستيان دريوس الهدف الأول لريفر بلايت في الدقيقة 52، فيما أضاف رودريغو مورا الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وكاد تيغري أن يحقق التعادل لولا إلغاء حكم المباراة هدفين لصالح اللاعب دييغو موراليس، أحدهما بداعي وجود خطأ ضد لاعب ريفر بلايت، خورخي موريرا، والثاني بداعي تسلل غير صحيح.

وفاز كولون 1-صفر على كويلمس واحتفظ بالمركز السادس برصيد 36 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز غودي كروز 3-1 على بانفيلد، وتغلب ديفنسا خوستيسيا 2-صفر على يونيون.