بوكا جونيورز يعزز صدارته للدوري الأرجنتيني

احتفظ فريق بوكا جونيورز بصدارة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه بانفيلد 2 -صفر مساء السبت بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأحد بتوقيت غرينتش) ضمن المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى فاز سان لورينزو على ضيفه بيلغرانو 2-1 وديفينسا خوستيكا على ضيفه نيولز أولد بويز 1-0 وهوراكان على مضيفه مارتين دي سان خوان 1-0.

وخاض بوكا جونيورز أول مباراة له منذ 80 يوما نتيجة توقف الدوري الأرجنتيني بسبب اضراب اللاعبين لعدم حصولهم على رواتبهم نتيجة لأزمة البث التليفزيوني للمباريات.

وتقمص داريو بينيديتو دور البطولة وسجل هدفي الفوز لبوكا جونيورز في الدقيقتين 15 و63.

وأنهى بوكا جونيورز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سيباستيان بيريز في الدقيقة الأخيرة.

ورفع بوكا جونيورز رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة وتجمد رصيد بانفيلد عند 27 نقطة في المركز الخامس.

وواصل سان لورينزو مطاردته لبوكا جونيور في الصدارة بفضل فوزه على ضيفه بيلجرانو 2-1.

ورفع سان لورينزو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف بوكا جونيورز.

وسجل باولو دياز ونيستور اورتيجوزا هدفي الفوز لسان لورينزو في الدقيقتين 23 و39 وتكفل كريستيان ليما بتسجيل الهدف الوحيد لبيلغرانو في الدقيقة 50.