بوكا جونيورز يحافظ على صدارة الدوري الأرجنتيني

وعلى جانب آخر، استمر نادي ريفر بليت في صحوته وفاز في نفس المرحلة 2-1 على بيليغرانو وقلص فارق النقاط مع المتصدر بوكا جونيورز إلى ثماني نقاط.

وأظهر بوكا جونيورز وريفر بليت، أشهر ناديين في الكرة الأرجنتينية، أنهما يملكان الإرادة والرغبة في المضي قدما بكل قوة حتى نهاية المرحلة الأخيرة من الدوري الأرجنتيني، الذي استمرت منافساته هذا الأسبوع، رغم تزامنها مع جدول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمباريات الدولية، من أجل تعويض التأخير، الذي شهدته المسابقة في الفترة الأخيرة، على خلفية إضراب اللاعبين والأندية بسبب أزمة مالية.

وفي مباراته أمام سان لورينزو، قدم بوكا جونيورز مستوى فني هزيل وخاصة في الشوط الأول، قبل أن يدخل بكل قوة إلى الشوط الثاني ويقتنص فوزا صعبا، حصد به نقاط المباراة الثلاث.

وسجل هدفي بوكا جونيورز في اللقاء اللاعبان كريستيان بافون في الدقيقة 26 وريكاردو سينتوريون في الدقيقة 55، ليرفع الفريق رصيده إلى 37 نقطة في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط عن سان لورينزو صاحب المركز الثاني.

وأحرز المهاجم ايمانويل دينينج برأسية الهدف الوحيد لأصحاب الأرض قبل ثلاث دقائق من صافرة النهاية.

وزحف 15 ألف مشجع خلف بوكا جونيورز لمؤازرته على ملعب سان لورينزو. ويشهد هذا الموسم من الدوري الأرجنتيني لأول مرة منذ ثلاث سنوات عودة الجماهير الزائرة إلى المدرجات، حيث قررت السلطات الأرجنتينية في وقت سابق عدم السماح للجماهير بحضور مباريات أنديتها خارج ملعبها للحيلولة دون وقوع اشتباكات وأعمال عنف.

وتسمح السلطات في الأرجنتين بحضور الجماهير الزائرة في مباريات محددة وليس في كل المباريات، حيث تحظى الأندية الكبرى صاحبة الشعبية الكبيرة بنصيب الأسد من هذه اللقاءات.

ومن جانبه، حقق ريفر بليت فوزه الثاني على التوالي في المسابقة الأرجنتينية بالتغلب على مضيفه بيلجرانو 2-1.

وافتتح المهاجم سيباستيان دريوسي التسجيل لريفر بليت في الدقيقة 38 بتصويبة بقدمه اليمنى بعد أن تلقى تمريرة عرضية متقنة من الجانب الأيسر عن طريق لاعب الوسط آرييل روخاس، أبرز اللاعبين في المباراة.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 55 تمكن المدافع كريستيان ليما من إدراك التعادل لصالح بيلجرانو، قبل أن يحسم ريفر بليت الفوز لصالحه بهدف سجله لاعب الوسط جونزالو مارتينيز بيسراه في الدقيقة 67.

ورفع ريفر بليت رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بيلجرانو عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة السابعة عشرة من المسابقة الأرجنتينية، فاز كولون على ملعبه على لانوس بهدف نظيف سجله المهاجم فاكوندو بيريرا بعد مرو 40 ثانية فقط على بداية اللقاء.

وبهذا الفوز الخاطف، ارتفع رصيد كولون إلى 27 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة عن لانوس، حامل اللقب، الذي يحتل المركز العاشر.

وفي نفس المرحلة تعادل تيمبرلي 2-2 مع ضيفه أتلتيكو توكومان، حيث سجل لأصحاب الأرض اللاعبان كريستيان شيمينو وماركوس فيجويروا في الدقيقتين 20 و92 على الترتيب، فيما سجل المهاجم فيرناندو زامبيدري هدفي أتلتيكو توكومان في الدقيقتين 65 و78 كما فاز ألدوسيفي 2- 1 على ضيفه أرسنال.