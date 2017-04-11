بعد 7 أعوام.. هونتلار يغادر شالكه

وقال هونتلار (33 عاماً) في تصريحات نشرتها صحيفة "دي تليغراف" اليوم الثلاثاء "الطريقة التي تسير بها الأمور في شالكه ليست مرضية، عقدي سينتهي، لذلك فهذا هو العام الأخير لي مع شالكه".

ولمع نجم هونتلار بشكل كبير خلال تواجده ضمن صفوف أياكس الهولندي بين عامي 2006 و2008 ثم انتقل إلى شالكه عام 2010 بعد فترتين قصيرتين مع ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي.

وسجل هونتلار 124 هدفاً خلال 230 مباراة رسمية مع فريق شالكه، حيث يحتل المركز الثاني في قائمة أبرز الهدافين بتاريخ النادي خلف كلاوس فيشر.

لكن اللاعب تعثر بشكل كبير في الموسم الحالي، حيث غاب في البداية لفترة بسبب الإصابة ثم قضى فترة على مقاعد البدلاء في ظل تفضيل المدير الفني ماركوس فاينزيرل إشراك جويدو بورجشتالر ، المنضم إلى الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

واستبعد المهاجم هونتلار الانتقال للعب في الصين، لكنه لم يستبعد إمكانية عودته إلى أياكس الهولندي.

ويلتقي شالكه فريق أياكس بعد غد الخميس في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي ثم تتجدد المواجهة في الأسبوع المقبل في مباراة الإياب، وقد اعترف هونتلار بأن مشاعر مختلطة تنتابه قبل المواجهة.

وأوضح هونتلار أنه كما هو الحال بالنسبة لشالكه، يحظى فريق أياكس بمكانة خاصة لديه خاصة وأنه قضى به فترة طويلة، وأضاف "كنت أتابع أياكس منذ نعومة أظافري".