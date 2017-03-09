الدوري الأرجنتيني يستأنف نشاطه بعد انتهاء الإضراب

وبعد اجتماع دام خمس ساعات مساء الأربعاء في وزارة العمل الأرجنتينية، وقع مسؤولو اللعبة واللاعبون على اتفاق بإنهاء الإضراب واستئناف فعاليات البطولة التي توقفت منذ انتهاء مرحلتها الأولى في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان من المقرر في البداية أن يتم استئناف المباريات في 12 شباط /فبراير الماضي بعد انتهاء عطلة أعياد الميلاد ولكن قرار الحكومة بإلغاء اتفاقية البث التليفزيوني التي وقعتها الأندية، من أجل نقل المباريات على التليفزيون الحكومي، تسبّب في حرمان الأندية من المصدر الأساسي للدخل مما حال دون الوفاء بمستحقات اللاعبين.

ودخل لاعبو الدوري الأرجنتيني في إضراب منذ 25 شباط/فبراير الماضي بسبب عدم حصولهم على رواتبهم لأربعة أشهر.

وتردّد أنّ اتحاد الكرة الأرجنتيني خصص 260 مليون بيسوس (16.6 مليون دولار) لمساعدة الأندية على دفع مستحقات لاعبيها.

وقال سيرخيو ماركي رئيس نقابة لاعبي كرة القدم بالأرجنتين: "أود توجيه الشكر إلى اللاعبين على قرارهم وعلى مساندتهم لزملائهم".

وقال خافيير ميدين نائب رئيس اللجنة، التي شكلها الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" للإشراف على إدارة الاتحاد الأرجنتيني للعبة: "من أجل صناعة كرة القدم، كان مهماً أن تدور الكرة. نحن على قناعة بالاتفاق الذي وصلنا إليه".