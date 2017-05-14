الدوري الأرجنتيني: سان لورينزو يضيق الخناق على بوكا جونيورز

وفي مباريات أخرى، فاز أوليمبو على ضيفه ألدوسيفي 2-0 وإستوديانتس لابلاتا على ضيفه خيمناسيا لابلاتا 1-0 وبانفيلد على ضيفه لانوس 1-0 وأتلتيكو رافاييلا على ضيفه أتلتيكو توكومان 1-0 وتعادل تاليريس كوردوبا مع ضيفه بيلغرانو 1-1.

وعلى استاد توما ألدولفو دوكو تقمص المدافع المخضرم ماركوس انجيليري دور البطولة وسجل هدف الفوز لسان لورينزو في الدقيقة 59.

الفوز رفع رصيد سان لورينزو إلى 46 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر بوكا جونيورز والذي يلتقي مساء الأحد مع ضيفه ريفر بليت.