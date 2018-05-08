الخطوط القطرية توقع عقد رعاية لبوكا جونيورز

وأفادت الشركة في بيان عن "تعزيز شراكاتها الرياضية حول العالم مع إبرام اتفاقية شراكة مع نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لرعاية قمصان الفريق الأول لكرة القدم في النادي اعتباراً من الموسم القادم 2018- 2019 وحتى نهاية موسم 2022- 2023".

واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر أن الاتفاق يأتي "ضمن التزامنا بتعزيز شراكاتنا الرياضية مع أفضل الفرق العالمية. ونتطلع قدماً إلى تعزيز حضورنا في أميركا الجنوبية من خلال هذه الرعاية، ودعم فريق بوكا جونيورز خلال المواسم القادمة".

من جهته قال رئيس النادي دانيال أنغليسي "نفتخر باختيار الخطوط الجوية القطرية، إحدى أفضل وأشهر شركات الطيران في العالم، لنادي بوكا جونيورز للمساهمة في إنجاز خططها للتوسع إقليمياً في أميركا الجنوبية".

ويأتي الاعلان عن العقد الرعائي الجديد، بعد نحو أسبوعين من الاعلان عن عقد مماثل بين الشركة القطرية ونادي روما الإيطالي يمتد ثلاثة أعوام.

وينضم روما وبوكا جونيورز إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني، الذي أعلن في شباط/فبراير الماضي عن توقيع اتفاق مع الشركة القطرية لوضع إعلان لها على أكمام قمصانه.

وتسعى الشركة الى تعزيز شراكاتها الرياضية، علما إنها - بحسب بيانها - تساهم في رعاية مسابقات للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما فيها كأس العالم 2018 في روسيا وكأس العالم 2022 التي ستستضيفها قطر.

ويأتي اتفاق الرعاية مع النادي الأرجنتيني، بعد أقل من شهر على تأكيد قطر تلقي دعوة للمشاركة من اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) للمشاركة في كوبا أميركا 2019 في البرازيل.