الأندية الأرجنتينية تحدد موعد انطلاق الموسم الجديد

وقال نيكولاس روسو، رئيس نادي لانوس في تصريحات صحفية: "هناك اتفاق مبدئي، وستنطلق المنافسات في الثالث من أذار/ مارس".

وكان من المقرر أن تنطلق منافسات دوري الدرجة الأولى والثانية في الأرجنتين مطلع الأسبوع المقبل، ولكن الأزمة الاقتصادية والإدارية، التي تمر بها الكرة الأرجنتينية، جعلت من تحديد موعد بداية الموسم أمراً صعباً.

واتفق رؤساء الأندية الأرجنتينية في اجتماعهم أيضاً على أنهم سيجتمعون مرة أخرى في 27 شباط/فبراير الجاري لدراسة قرار حكومة البلاد بفسخ التعاقد المنظم لبرنامج "كرة قدم للجميع"، والذي كان يقوم منذ عام 2009 بتمويل البث التليفزيوني لمسابقة الدوري بقسميها الأول والثاني من أموال الخزانة العامة.

وفي ذلك اليوم، سيتم اختيار الشركة، التي ستحصل على حقوق البث التليفزيوني.

وتقدمت شركات "فوكس سبورتس تونر" و"إي إس بي إن"، بالإضافة إلى مجموعة "كونسر" الأمريكية بعروض شراء حقوق البث التليفزيوني لمسابقة الدوري الأرجنتيني.

وقررت الأندية الأرجنتينية في اجتماعها الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في 16 أذار/مارس المقبل لاختيار قيادة جديدة، بعد الفشل، الذي لحق بالانتخابات الأخيرة، والتي عقدت في كانون أول/ديسمبر 2015، على خلفية فضيحة فرز الأصوات، التي كشفت عن وجود تعادل في عدد الأصوات بواقع 38 صوتا لكل مرشح من المرشحين، في حين كان عدد المشاركين في العملية التصويتية من ممثلي الأندية 75 شخصا فقط.