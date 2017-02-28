"أزمة" الدوري الأرجنتيني متواصلة !

قالت رابطة اللاعبين في الأرجنتين الاثنين إنها ستواصل التمسّك بخطة للإضراب الأسبوع المقبل عند استئناف منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم رغم توصّل اتحاد الكرة لاتفاق مع الحكومة على ضخ أموال من أجل حل أزمة الرواتب المتأخرة.

وكان من المقرّر أن تعود منافسات الدوري في الخامس من فبراير/شباط لكن تم تعليق الموعد بسبب المشاكل المالية.

وجاء إعلان رابطة اللاعبين بعدما كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر موقعه على الإنترنت عن جدول المباريات المقبلة.

وقالت رابطة اللاعبين في بيان بموقعها على الإنترنت: "تتمسّك رابطة لاعبي كرة القدم في الأرجنتين بموقفها بعدم البدء في النصف الثاني من مسابقات المحترفين المنظمة بواسطة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم".

وكان الاتحاد الأرجنتيني ينوي استئناف المسابقات الكروية بعد التوصّل لاتفاق يوم الجمعة الماضي مع الحكومة بضخ 25 مليون دولار ويتم تقاسمها بين الأندية.

ورغم ذلك قالت الرابطة، التي دعت لإضراب في اليوم ذاته، إنها لا تعتقد أنه سيكون بوسع الأندية دفع رواتب اللاعبين في الوقت المناسب حتى تقام المباريات.

ويقضي الاتحاد الأرجنتيني حاليا إجازة لمدّة أربعة أيام ولم يتسن الحصول على تعليق بعد قرار الرابطة.



ويتصدّر بوكا جونيورز الدوري برصيد 31 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن سان لورينزو ونيولز أولد بويز.