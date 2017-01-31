طواف دبي الدولي: كيتل بطل المرحلة الأولى

وقطع كيتل المرحلة الأولى من الطواف الذي يشارك فيه 128 دراجاً موزعين على 16 فريقاً، والتي بلغت مسافتها 181 كلم، بزمن أربع ساعات وست دقائق و33 ثانية، متقدماً بالسرعة النهائية على غرونيفغن ("لوتو ان ال جامبو")، والبريطاني مارك كافنديش ("دايمنشن داتا").

وكان كافنديش أحرز مرحلتين من طواف العام الماضي.

وحصل كيتل على القميصين الازرق (متصدر الترتيب العام) والأحمر (أفضل عدد من النقاط)، بينما آل القميص الأبيض لأفضل دراج شاب إلى غروينفغن البالغ من العمر 23 عاماً.

وأُقيمت المرحلة الأولى من منطقة المارينا في دبي، واختتمت في نخلة جميرا، وتخللتها مرحلة قصيرة في منطقة صحراوية.

وأُقيم طواف العام 2016 على أربع مراحل، إلا أن طواف هذه السنة يتضمن خمس مراحل تختتم في الرابع من شباط/فبراير.

وتقام الأربعاء المرحلة الثانية بين دبي وامارة رأس الخيمة، مرورا بالشارقة وأم القيوين وعجمان.



- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الأولى:

1- الألماني مارسيل كيتل (كويك ستيب) 4.06.33 ساعات

2- الهولندي ديلان غرونيفيغن (لوتو ان ال جامبو) التوقيت عينه

3- البريطاني مارك كافنديش (دايمنشن داتا) التوقيت عينه

4- الألماني ييوهان ديغينكلوب (تريك سيغافريدو) التوقيت عينه

5- الإيطالي ساشا مودولو (الامارات ابوظبي) التوقيت عينه



- الترتيب العام بعد المرحلة الأولى:

1- كيتل 4.06.33 ساعات

2- الإيطالي نيكولا بويم (باردياني) بفارق 0,03 ثانية

3- غرونيفيغن 0,04

4- البريطاني توماس ستيوارت (وان برو سايكلينغ) 0,04

5- كافنديش 0,06