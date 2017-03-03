الخرافي يخطف الأضواء في بطولة الشقب للفروسية

الخرافي الذي يمتطي الجواد كولومبوس ويشارك تحت علم الاتحاد الدولي للفروسية قطع المسلك في ستين ثانية واثنين وعشرين جزءاً في المائة من الثانية دون أخطاء متقدما على مواطنته لطيفة العثمان بفارق خمسة وستين جزءً في المائة من الثانية فيما احتل الفارس السعودي عبد الكريم العبار المركز الثالث بإحدى وستين ثانية وثمانية عشر جزءً في المائة من الثانية دون أخطاء أيضاً.