طواف كتالونيا: فالفيردي يفوز بالمرحلة الثالثة

وتعرض المتسابق الإسباني وزملاؤه في فريق موفيستار لعقوبة زمنية بعدما خلص منظمو السباق إلى أن أحدهم نفذ مناورة تخالف القواعد لتخطي منافسين خلال مرحلة ضد الساعة الثلاثاء.

وتقدم فالفيردي على مجموعة الصدارة في المرتفع الأخير الأربعاء ليتغلب على الأيرلندي دان مارتن (كويك ستيب فلورز) وحل البريطاني دم ياتس (اوريكا سكوت) في المركز الثالث.

وانتزع الأميركي تيغاي فان غاردرن، الذي أنهى المرحلة ثامناً، صدارة الترتيب العام من بن هيرمانز زميله في فريق بي.ام.سي بعدما أخفق المتسابق البلجيكي في الحفاظ على ايقاعه في المرتفع الأخير.

ويتفوق فان غاردرن بفارق 41 ثانية أمام الاسباني صمويل سانشيز زميله في الفريق بينما يحتل جيرانت توماس متسابق فريق سكاي المركز

الثالث بفارق 44 ثانية عن المتصدر بعدما أنهى البريطاني المرحلة ضمن مجموعة الصدارة إلى جانب الفرنسي رومان بارديه وصيف بطل سباق

فرنسا والاسباني البرتو كونتادور.