طواف فرنسا: وفاة أحد حاملي اللقب

وأفاد جورج جولي، عمدة قرية بوبون الصغيرة (700 نسمة) التي يقيم فيها بينجون منذ العام 2000، أن الأخير "أسلم الروح قرابة الساعة الرابعة فجر اليوم (0300 تغ)"، مؤكداً أنه كان "في صحة جيدة، وانا رأيته صباح أمس (السبت)".

وبينغون هو الثالث من حاملي لقب الدورة الفرنسية المرموقة يرحل هذا الشتاء بعد السويسري فيردي كوبلر (97 عاماً وبطل 1950) في 30 كانون الأول/ديسمبر، وروجيه فالكوفياك (89 عاماً وبطل 1950) في السابع من شباط/فبراير.

ولا يزال 23 بطلاً لدورة فرنسا على قيد الحياة عميدهم الإسباني فيديريكو باهامونتس (88 عاماً وبطل 1959).

وأنهى بينغون الدورة في المركز الثاني عام 1969 خلف البطل البلجيكي ايدي ميركس، وفاز في العام ذاته بدورة اسبانيا. وبعد اعتزاله، عمل بينغون كمستشار رياضي في القناة الفرنسية التابعة للتلفزيون السويسري الرسمي.