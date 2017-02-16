طواف عُمان: الدانماركي أندرسن بطل المرحلة الثالثة

وحقق الشاب أندرسن (22 عاماً) ما يشبه المفاجأة على حساب اثنين من المرشحين هما البرتغالي روي كوستا وهرمانز.

وقطع الدراجون الثمانية الأوائل مسافة المرحلة البالغة 162 كلم والممتدة من جامعة السلطان قابوس حتى شاطئ القريات، بتوقيت واحد (3,53,11 ساعات).

ولم يطرأ تغيير على صدارة الترتيب العام بعد المرحلة الثالثة، وتقام المرحلة الرابعة الجمعة لمسافة 108 كلم بين ييتي ومقر وزارة السياحة في مسقط.



- ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الثالثة:

1- الدنماركي سورين كراغ اندرسن 3:53:11 ساعات

2- البرتغالي روي كوستا التوقيت ذاته

3- البلجيكي بن هرمانز التوقيت ذاته

4- البلجيكي لاورنس دي بلاس التوقيت ذاته

5- الدانماركي ياكوب فوغلسانغ التوقت ذاته



- الترتيب العام بعد المرحلة الثانية:

1- البلجيكي بن هرمانز 11.00:15 ساعة

2- البرتغالي روي كوستا بفارق 2 ثانية

3- الدانماركي ياكوب فوغلسانغ بفارق 10 ثوان

4- الاريتري مرعاوي قدوس بفارق 18 ثوان