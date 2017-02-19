طواف عُمان: البلجيكي هرمانز يتوج باللقب

وقطع كريستوف مسافة المرحلة التي بلغت 130 كلم وربطت بين الموج مسقط وكورنيش مطرح بزمن 2.57.03 ساعة وتقدم بالسرعة النهائية على البلجيكي الآخر إدوار ميشال غروسو والإيطالي ساشا مودولو.

ودخل الدراجون الـ87 الأوائل في التوقيت ذاته بينهم بن هرمانز البالغ 30 عاماً والذي أنهى الطواف في المركز الأول بزمن 2.56.20 ساعة بفارق 22 ثانية أمام البرتغالي روي البرتو فاريا دا كوستا و35 ثانية أمام الإيطالي فابيو ارو.

وأكد هرمانز الذي أحرز المركز الأول في المرحلتين الثانية والخامسة، المستوى الذي ظهر عليه في مشاركته السابقة حين حل ثانيا في طواف فالنسيا.

وأنهى كريستوف الذي أحرز المركز الأول أيضاً في المرحلتين الأولى والرابعة، في المركز الـ50 بفارق 15.43 دقيقة خلف هرمانز.



- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السادسة الأخيرة:

1- النروجي الكسندر كريستوف 2.57.03 ساعة

2- البلجيكي ادوار ميشال غروسو التوقيت ذاته

3- الإيطالي ساشا مودولو التوقيت ذاته

4- البلجيكي بيرت فان ليربرغه التوقيت ذاته

5- الإيطالي مانويل بيليتي التوقيت ذاته



- الترتيب العام:

1- البلجيكي بن هرمانز 20.56.20 ساعة

2- البرتغالي روي كوستا بفارق 22 ثانية

3- الإيطالي فابيو ارو بفارق 35 ث

4- مرهاوي قودوس من اريتريا بفارق 58 ث

5- الاثيوبي تسغابو غرماي بفارق 1:12 دقيقة