طواف أبوظبي: البرتغالي كوستا بطل المرحلة الثالثة

وتميزت المرحلة الثالثة الجبلية والبالغة مسافتها 186 كلم بصعوبتها وتخللها صعود جبل حفيت في مدينة العين، وقد قطعها روي كوستا من فريق الإمارات بزمن 4,34,8 ساعات، متقدماً على الروسي ايلنور زاكارين (كاتيوشا) بالسرعة النهائية، وبفارق 10 ثوان على الهولندي طوم دومولان (صن ويب).

وكان البريطاني مارك كافنديش (دايمنشن داتا) فاز بالمرحلة الأولى، والألماني مارسيل كيتل (كويك ستيب) بالثانية، ويتوجب عليهما العودة إلى لغة الفوز بسرعة في المرحلة الرابعة الأخيرة (حلبة ياس) البالغة مسافتها 147 كلم في حال أرادا الصعود إلى منصة التتويج.

وحقق روي كوستا الذي صنع مفاجأة على حساب الكولومبي نيرو كوينتانا (موفيستار) والإسباني البرتو كونتادور (تريك سيغافريدو) وهما من أصحاب الاختصاص في القيادة الجبلية.

وتصدر كوستا الترتيب العام بزمن 12 ساعة و39 دقيقة و15 ثانية، أمام زاكارين (بفارق 4 ثوان) ودومولان (بفارق 16 ثانية).

* ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثالثة:

1- البرتغالي روي كوستا (فريق الإمارات) 4.34.08 ساعات

2- الروسي ايلنور زاكارين (كاتيوشا) التوقيت ذاته

3- الهولندي طوم دومولان (صن ويب) بفارق 10 ثوان

4- الهولندي بواكي موليما (تريك سيغافريدو) بفارق 28 ث

5- الفرنسي جوليان الافيليب (كويك ستيب) بفارق 46 ث

* الترتيب العام بعد المرحلة الثالثة:

1- روي كوستا 12.39.15 ساعة

2- زاكارين بفارق 4 ثوان

3- دومولان بفارق 16 ث

4- موليما بفارق 38 ث

5- البولندي رافال مايكا (بورا ارغون) بفارق 56 ثة