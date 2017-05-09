بطل طواف فرنسا للدراجات يتعرض لحادث دهس

ونشر فروم، الفائز بالنسختين الأخيرتين من الطواف الأشهر عالمياً، عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة لدراجته المتضررة، مشيراً إلى أنه لم يتعرض في هذا الحادث المتعمد إلى الأذى وبأن سائق السيارة أكمل طريقه دون أن يطمئن عليه.

أضاف "لقد تعرضت للتو لحادث دهس متعمد من قبل سائق غير صبور لحق بي حتى الرصيف!"، مؤكداً "لحسن الحظ لم أتعرض للأذى. الدراجة تضررت بالكامل. السائق تابع طريقه!".

وورد على الصورة أنها التقطت في بوسولاي قرب منزل فروم بموناكو.

ويدافع فروم عن ألوان فريق "تيم سكاي" البريطاني وهو سيبدأ حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لطواف فرنسا الدولي اعتباراً من 1 تموز/يوليو حيث سينطلق السباق الشهير من مدينة دوسلدورف الألمانية.

وكشف "تيم سكاي" أن فروم، الفائز بالسباق الفرنسي أعوام 2013 و2015 و2016، عاد إلى منزله لإحضار دراجته الاحتياطية وأكمل تمارينه بعد الحادث.

ولم يرد أي تعليق مباشر من الشرطة الفرنسية بشأن الحادث الذي تعرض له الدراج البالغ 31 عاماً.

وكانت رياضة الدراجات الهوائية خسرت الشهر الماضي الدراج الإيطالي ميكيلي سكاربوني، بطل طواف إيطاليا "جيرو" لعام 2011، بعدما صدمته شاحنة خلال حصة تدريبية.

وكان دراج فريق "أستانا"، البالغ 37 عاماً، يستعد لخوض طواف إيطاليا الذي انطلق في 5 أيار/مايو الحالي. وتوّج سكاربوني بطواف إيطاليا عام 2011 بعد تجريد كونتادور من اللقب بسبب المنشطات.