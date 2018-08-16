

وقالت اللجنة الدولية في بيان عقب اجتماع لمجلسها التنفيذي، إنها "انطلاقا من مصلحة الرياضيين الكويتيين وكبادرة حسن نية للاعتراف بالتقدم المحقق، قرر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية رفع الإيقاف المشروط عن اللجنة الأولمبية الكويتية، وبمفعول فوري".

أضاف "في الاجتماع في الثالث والرابع من تشرين الأول/أكتوبر، سيعيد المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مراجعة وضع اللجنة الأولمبية الكويتية والتقدم المحقق وتطبيق الاتفاقات وخريطة الطريق، وسيقرر (...) ما إذا كان سيبقي على خطوة حسن النية تجاه اللجنة الأولمبية الكويتية".

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية أواخر العام 2015، إيقاف الكويت عن المشاركة في المنافسات الرياضية العالمية على خلفية التدخل السياسي في الشأن الرياضي.

إلا أن السلطات الكويتية قامت منذ ذلك الحين بسلسلة إجراءات سعيا للوصول إلى رفع كامل للإيقاف، منها إقرار قانون جديد للرياضة.

واعتبرت اللجنة الدولية في بيانها اليوم أن "الأسباب التي أدت إلى إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية (...) في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2015 لا تزال قائمة، لاسيما الحاجة إلى حماية الحركة الأولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المستحق".

أضافت "لكن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية يقر بالتقدم المحقق حتى اليوم والنقاشات الإيجابية مع حكومة الكويت من أجل حل المسألة".

