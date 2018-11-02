ملف كوري مشترك لاستضافة أولمبياد 2032

وكان المسؤولون الرياضيون في البلدين، اللذين شهدت علاقتهما تحسنا في الأشهر الأخيرة،التقوا في قرية بانمونجوم الحدودية، وقرروا توجيه رسالة مشتركة الى اللجنة الأولمبية الدولية في شأن اقتراحهم التقدم بملف ترشيح مشترك.

وأشار البيان الى ان "الشمال والجنوب (الكوريتان) اتفقا على مناقشة القضايا العملية مع اللجنة الأولمبية الدولية والجمعيات الرياضية الأخرى لتشكيل فرق مشتركة اعتبارا من بطولة العالم للرجال في كرة اليد المقررة في 2019".

وقد تم الإعلان عن هذا المشروع المشترك لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية المقرة عام 2032 في أيلول/سبتمبر الماضي، خلال لقاء القمة الثالثة بين الكوريتين في بيونغ بانغ.

كما أعربت الكوريتان الجمعة عن استعدادهما "للمشاركة بنشاط" في الأحداث الرياضية الدولية الأخرى، خصوصا في دورة طوكيو الأولمبية عام 2020.

وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ في بداية أيلول/سبتمبر انفتاحه على المحادثات بين الكوريتين للمشاركة بفريق موحد وبفرق مشتركة في حفل افتتاح دورة طوكيو الأولمبية 2020 وفي بعض مسابقاتها.

وكانت الكوريتان الشمالية والجنوبية شاركتا بفريق أولمبي موحد، في مسابقات الهوكي على الجليد للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية في بيونغ تشانغ في شباط/فبراير الماضي.

وقد أدت المشاركة المشتركة في الألعاب الأولمبية الشتوية الى إحداث تقارب مذهل في شبه الجزيرة الكورية، نتج عنه تنظيم ثلاث قمم بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الكوري الجنوبي مون حاي-إن، فضلا عن لقاء تاريخي بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة.