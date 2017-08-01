أولمبياد 2024 و2028 - هيدالغو "سعيدة من الخطوة الجديدة"

وذكرت هيدالغو على تويتر وفيسبوك أن "اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية فتحوا مطلع تموز/يوليو الباب امام منح مزدوج لاستضافة العاب 2024 و2028".

واضافت "منذ ذلك الحين، نعمل جميعنا معا على بناء اتفاق مجدد وايجابي يسمح بجعل الاطراف الثلاثة رابحة: العائلة الاولمبية، باريس ولوس انجليس. انا سعيدة ان صديقي اريك غارسيتي رئيس بلدية لوس انجليس قام بخطوة جديدة مهمة".

وتابعت "المحادثات بين المدينتين واللجنة الاولمبية الدولية ستتواصل طوال شهر آب/اغسطس. نريد ان نقترح على اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية اتفاقاً طموحاً قدر الامكان من اجل مستقبل الحركة الاولمبية".

وختمت رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية "اريد ان يكون هذا الاتفاق الذي سيتيح لباريس استضافة العاب 2024، الأكثر نفعاً للباريسيين. سنقوم بكل شيء من اجل ان يكون التصويت في ليما في 13 ايلول/سبتمبر لحظة تاريخية!".

من جانبها، كتبت رئيسة منطقة "ايل دو فرانس" فاليري بيكريس وهي شريكة ايضاً في الترشيح الفرنسي، على تويتر "ترشيح باريس 2024 تخطى مرحلة جديدة" مع قرار رئيس بلدية لوس انجليس.

وقالت "لنتوحد جميعاً من اجل الحصول على استضافة الالعاب الاولمبية".

واعلنت لوس انجليس رسمياً في وقت متأخر الاثنين انها مرشحة لاستضافة اولمبياد 2028 ومنحت بذلك وبشكل نهائي الفرصة لفوز باريس بتنظيم العاب 2024 وتجنيب اللجنة الاولمبية الدولية الخيار الاصعب.

ومن المقرر ان توقع الاولمبية الدولية ولوس انجليس وباريس رسمياً اتفاقاً ثلاثي الاطراف قبل الموافقة على المنح المزدوج في الدورة 131 للجنة في 13 ايلول/سبتمبر في ليما.