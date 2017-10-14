وفي أعقاب جلسة للجنة، قال لاري بروبست، رئيس اللجنة في كولورادو سبرينغس أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي)، إنه نظرا لأن اللجنة الأولمبية الدولية منحت تنظيم دورة الألعاب الصيفية 2028 لمدينة لوس أنجيليس، فإن دورة الألعاب 2030 ستكون الخيار الأفضل.

وأضاف بروبست أنه ينبغي أن يتضح أولاً على صفحات اللجنة الأولمبية الدولية الإجراءات، التي سيتم وفقها منح تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2026.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي عن منح تنظيم دورة الألعاب الصيفية 2024 للعاصمة الفرنسية باريس، ودورة الألعاب الصيفية 2028 لمدينة لوس أنجيليس، وهذه هي المرة الأولى منذ نحو 100 عام التي يتم فيها الإعلان عن تنظيم بطولتين صيفيتين في آن واحد.

وتابع بروبست أن اللجنة ستعلن في 2019، عن الجهة الفائزة بتنظيم دورة الألعاب الشتوية 2026، ومن المحتمل أن يتم منح التنظيم لجهتين، وأبدى بروبست اهتماماً بهذا الخيار، وأعرب عن ترحيبه بالمشاركة في المحادثات الخاصة بذلك.

ولا يزال أمام اللجنة الأولمبية الأميركية وقت حتى آذار/مارس المقبل للبت في الترشح، ويجري الحديث حول التقدم لتنظيم البطولة الشتوية في سولت ليك سيتي أو دينفر أو رينو.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية فتحت إجراءات منح التنظيم في ايلول/سبتمبر الماضي، وستجري اللجنة نقاشا حول الإيجابيات والسلبيات لدى المرشحين المحتملين حتى تشرين أول/أكتوبر 2018.

يشار إلى أن دورة الألعاب الشتوية المقبلة ستقام في شباط/فبراير 2018 في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، فيما ستنظم العاصمة الصينية بكين دورة الألعاب في 2022.

وسيصوت سكان ولاية تيرول النمساوية غداً الأحد في استفتاء شعبي على ما إذا كانت الولاية ستتقدم بطلب لتنظيم دورة الألعاب الشتوية 2026.