ماكرون يشيد بـ "الخطوة المهمة" نحو استضافة باريس أولمبياد 2024

وجاء في بيان صادر عن قصر الأليزيه أن ماكرون أجرى اتصالاً الاثنين برئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، وأن "فرنسا أخذت علماً بقرار لوس أنجليس بتقديم ترشحيها (لدورة) 2028 والتوصل إلى اتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية وباريس".

وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي "مسرور من هذه الخطوة المهمة جداً نحو استضافة فرنسا الألعاب في 2024"، معرباً عن مواصلة "التزامه الكبير لإنجاح ترشح بلدنا مع كل الفرنسيين، والرياضيين، المناطق، ومجموع الشركاء المنخرطين في هذا الترشيح".

وكانت المدينة الأميركية أعلنت رسمياً ترشيحها لاستضافة دورة الالعاب الصيفية 2028، بعيد تأكيد مسؤولين في بلديتها التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وتمهد هذه الخطوة عملياً لاختيار العاصمة الفرنسية لاستضافة دورة 2024، علماً أن باريس ولوس أنجليس كانتا المرشحتين الوحيدتين لاستضافة الأولمبياد الصيفي المقرر بعد سبعة أعوام.

وكان من المقرر أن تختار اللجنة الأولمبية الدولية خلال جمعيتها العمومية التي تعقدها في مدينة ليما في أيلول/سبتمبر، المدينة المضيفة لأولمبياد 2024. إلا أن اللجنة أقرت في تموز/يوليو، مبدأ التصويت المزدوج لاختيار المدينة المضيفة لأولمبيادي 2024 و2028 في الوقت نفسه، على أن يتم ذلك خلال اجتماع ليما.

ومع خطوة لوس أنجليس، باتت باريس عملياً المرشحة الوحيدة لاستضافة دورة 2024، علماً أن تسميتها رسمياً كمدينة مضيفة يتوقع الا تتم قبل موعد التصويت في ليما، والمقرر في 13 أيلول/سبتمبر.