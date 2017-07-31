وجاء في بيان رسمي "تعلن لجنة ترشيح لوس أنجليس للألعاب الأولمبية والبارالمبية وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم عن نيتها بأن تقوم لوس أنجليس باستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية عام 2028، وموافقتها على توقيع عقد المدينة المضيفة لـ2028".

وكانت لوس أنجليس في السباق مع باريس لاستضافة أولمبياد 2024، على أن تعرف هوية المدينة المضيفة في 13 أيلول/سبتمبر في ليما.

لكن لوس أنجليس المحت مراراً إلى إمكانية استضافتها الألعاب عام 2028 عندما اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية قرار المنح المزدوج لتنظيم الألعاب خلال اجتماع أيلول/سبتمبر في العاصمة البيروفية.

وأوضح البيان "بموجب بنود الاتفاق مع المدينة المنظمة للألعاب عام 2028، تقدم اللجنة الأولمبية الدولية مبالغ مالية إلى اللجنة المنظمة في لوس أنجليس نظراً لفترة التخطيط الطويلة (بالنسبة إلى ألعاب 2024)، وكذلك بهدف زيادة ودخول الشباب إلى البرامج الرياضية في مدينة لوس أنجليس في السنوات التي تفصلنا عن إقامة الألعاب فيها".

وتابع البيان "مساهمة اللجنة الأولمبية الدولية تصل إلى 1.8 مليار دولار، وقد تزيد إلى ملياري دولار حسب تقييم لجنة ترشيح لوس أنجليس إذا ما أخذ في الاعتبار تجديد عقود الرعاية وإقامة صفقات تسويقية جديدة".

وقالت لجنة الترشيح الأميركية إن "مجلس مدينة لوس أنجليس والهيئة الإدارية للجنة الأولمبية الأميركية سينظرون في الاتفاق من أجل الموافقة عليه في آب/أغسطس".

الأولمبية الدولية تؤكد وترحب

وسارعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى التأكيد بأن لوس أنجليس أعلمت بترشيحها لاستضافة دورة 2028، وأن مساهمة اللجنة ستصل إلى 1.8 مليار دولار.

وقالت الأولمبية الدولية في بيان "اللجنة سعيدة بأن تنشر اليوم اتفاق المدينة المضيفة 2028 بعد إعلان ترشيح لوس أنجليس لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2028".

وأضاف البيان أن الاتفاق ينص على أن تقوم اللجنة الأولمبية الدولية "بتقديم مساهمة إلى اللجنة المنظمة بمبلغ إجمالي قدر بـ 1.8 مليار دولار"، علماً بأن مساهمتها إلى لجنة باريس 2024 هي بحدود 1.5 مليار دولار.

ونقل البيان عن توماس باخ "اللجنة الأولمبية الدولية ترحب بقرار لجنة ترشيح لوس أنجليس وهي سعيدة بنشر اتفاق المدينة المضيفة".

وأضاف "لوس أنجليس قدمت ترشيحاً ممتازاً يلبي أوليات أجندة 2020 التي تشكل الإرث من خلال الاستخدام الأعلى للمنشآت الرياضية الموجودة".

ومن المقرر أن توقع الأولمبية الدولية ولوس أنجليس وباريس رسمياً اتفاقاً ثلاثي الأطراف قبل الموافقة على المنح المزدوج في الدورة 131 للجنة في 13 أيلول/سبتمبر في ليما.