اولمبياد 2020: طوكيو تخفض ميزانية الاستضافة

وتعرّض المنظمون لضغوط كبيرة من أجل تخفيض كلفة الالعاب، وجاءت الميزانية الجديدة اكثر تفصيلاً بعد نقاشات بين اللجنة المنظمة ومسؤولين يابانيين آخرين واعضاء في اللجنة الاولمبية الدولية.

وتوجّه الاسترالي جون كوتس نائب رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الى المنظمين عبر الفيديو قائلاً "نحن سعداء بما قمتم به".

وأضاف "نتوقع مواصلة العمل معكم للتوصل الى مزيد من الاقتطاعات (في الميزانية)".

وكان حاكم طوكيو يوريكو كويكي المنتخب هذا العام وعد بخفض كلفة استضافة الالعاب، وقد اوضح انه يمكن اقتطاع مبلغ 340 مليون دولار بإجراء تعديل على منشآت الكانوي كاياك والكرة الطائرة والسباحة.

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية رفضت الشهر الماضي الميزانية التي اقترحها حاكم طوكيو وقدرت بـ 17.78 مليار دولار، وطالب بتخفيضها.