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الألعاب الأولمبية الصيفية
Reuters

منع بطل أولمبي في التراب من حيازة الأسلحة

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منعت محكمة في سيدني الرامي الاسترالي مايكل دايموند، حامل ذهبيتي أولمبيادي أتلانتا 1996 وسيدني 2000 في الحفرة الاولمبية "تراب"، حيازة رخصة أسلحة لعشرة اعوام.

وأدين دايموند (44 عاما) الذي شارك في ست دورات اولمبية، بالقيادة تحت تأثير الكحول وحيازة بندقية مع 150 طلقة ورفضه الخضوع لكشف تناول الكحول في ايار/مايو الماضي.

وذكرت الشرطة أنها طلبت من دايموند التوقف الى جانب الطريق إثر إشكال عائلي كان شقيقه طرفا فيه، وحاولت اخضاعه لفحص الكحول لكنه رفض، فقامت بتفتيش سيارته ووجدت بندقية مع 150 طلقة.

وقد حرم دايموند بسبب ذلك من المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو بالبرازيل الصيف الماضي.

ومن المرجح ان تؤدي هذه العقوبة الى وقف مسيرته الرياضية، علما انه سبق له احراز خمس ميداليات ذهبية في دورات الكومنولث.                
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