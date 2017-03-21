لوس أنجليس مرشحة لاستضافة أولمبياد 2024 فقط

وقالت اللجنة في بيان: "لوس أنجليس هي المدينة المناسبة في هذه الفترة الحرجة التي تعيشها الحركة الأولمبية ولم تقدم إلا ترشيحاً واحداً لاستضافة ألعاب 2024".

وأضافت اللجنة: "مع كل المواقع المشيدة ودعم 88% من الرأي العام، تقدم لوس أنجليس-2024 حلاً دون مخاطر ودائماً للحركة الأولمبية في 2024 وإلى ما بعد ذلك".

ويأتي هذا التوضيح بعد أربعة أيام من تأكيد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ أن كل الأمور مطروحة على الطاولة في ما يتعلق بتصويت مزدوج لمنح شرف استضافة أولمبيادي عامي 2024 و2028 خلال العام الحالي.

وانحصر الصراع بين مدينتي باريس ولوس أنجليس بعد انسحاب روما وهامبورغ الألمانية وبودابست، علماً بأن التصويت سيجرى في ليما عاصمة البيرو في 13 أيلول/سبتمبر المقبل.

وصرح رئيس بلدية لوس أنجليس الاثنين "نحن مرشحون فقط لاستضافة ألعاب 2024. أرغب جداً بزيارة أصدقائي في باريس في 2028. لم ننظر قط إلى أي شيء آخر".

وكانت لجنة ترشيح باريس صرحت بدورها الجمعة بعد تصريح باخ أن "ليس لديها أي تعليق في الوقت الراهن لأن شيئاً لم يتغير حتى تاريخه في مسيرة منح الاستضافة. إننا نركز على 13 أيلول/سبتمبر ومنح شرف تنظيم ألعاب 2024".

وأدى الارتفاع الصاروخي في ميزانيات تنظيم الألعاب الأولمبية وتكاليف مرحلة الترشيح إلى عدول المدن الثلاث الأخرى عن الاستمرار في سباق الاستضافة.

يذكر أن طوكيو ستستضيف دورة 2020.