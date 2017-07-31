لوس أنجليس توصلت لاتفاق لاستضافة أولمبياد 2028

ويفتح هذا الاتفاق الباب أمام باريس لاستضافة أولمبياد 2024، بعدما كانت العاصمة الفرنسية والمدينة الأميركية المرشحتين الوحيدتين لاستضافة أولمبياد 2024. وبذلك، ستتولى لوس أنجليس تنظيم الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة في تاريخها بعد 1932 و1984.

ولم تعرف تفاصيل الاتفاق، بيد أنه من المتوقع أن تعلن اللجنة الأولمبية الدولية ذلك في وقت لاحق اليوم، وكذلك بلدية لوس أنجليس وبشكل رسمي.

وأصبح الاتفاق ممكناً بين الطرفين بعدما اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية بدفع من رئيسها الألماني توماس باخ في تموز/يوليو القرار بمنح مزدوج للنسختين.

وكان انسحاب هامبورغ الألمانية وروما وبودابست وبوسطن الأميركية من السباق بسبب ارتفاع التكاليف أو عدم موافقة السلطات المحلية، المحرك الرئيسي لدى باخ لاعتماد سياسة صحيحة في الوقت الصحيح من خلال الدفع باتجاه اعتماد منح مزدوج خوفاً من قلة المدن المرشحة.

وبعد أن كان مسؤولو ملف ترشيح لوس أنجليس وفي مقدمتهم عمدة المدينة لايريك غارسيتي يعلنون منذ سنتين أن مدينتهم مستعدة لاستضافة الألعاب "غداً إذا اقتضى الأمر"، يبدو أنهم قبلوا بالأمر الواقع والانتظار 11 عاماً عوضاً عن سبعة أعوام.

يذكر أن باريس التي فشلت ثلاث مرات في الحصول على شرف التنظيم أعوام 1992 (في مواجهة برشلونة الإسبانية) و2008 (بكين) و2012 (لندن)، استضافت الألعاب الأولمبية مرتين أيضاً عامي 1900 و1924.