لجنة التقييم الأولمبية تبدأ زيارتها إلى باريس

وقال رئيس لجنة التقييم السويسري باتريك باومان أن المدينتين الفرنسية والأميركية ستكونان أول من يستفيد من إصلاحات "أجندة 2020" للجنة الأولمبية، والتي تهدف إلى خفض كلفة التنظيم.

أضاف باومان "لباريس مكانة خاصة في الحركة الأولمبية"، علماً أن المدينة سبق لها استضافة الألعاب عام 1900 و1924.

ونقل طوني استانغيه، أحد رئيسي اللجنة المسؤولة عن ملف باريس 2024، للوفد الزائر تحيات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون "الذي بات عضواً جديداً في فريقنا"، في إشارة إلى الدعم الذي أبداه الرئيس الجديد للملف الباريسي.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون الذي يتولى مهامه رسمياً الأحد، الوفد الأولمبي خلال زيارته. وشدد استانغيه على أن الرئيس "سيكون معنا خلال المغامرة نحو ليما"، في إشارة إلى عاصمة البيرو التي سيتم فيها اختيار المدينة المنظمة في أيلول/سبتمبر.

وسيخصص الوفد اليوم الأول من زيارته لعقد لقاءات في فندق إقامته مع المسؤولين عن ملف باريس 2024، إضافة إلى الداعمين الأساسيين لملف الترشيح، للاطلاع بشكل مكثف على عدد من العناوين العريضة كرؤية الملف ومفاهيمه والتجربة وإرث الألعاب.

ويقوم الوفد الاثنين بزيارة المنشآت المقرر استضافتها للألعاب، على أن يكون اليوم الأخير الثلاثاء مخصصاً أيضاً للقاءات.