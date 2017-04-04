قرار "وشيك" للأولمبية الدولية حول اجتماع ليما

ووصل الاثنين إلى ليما رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية اليخاندرو بلانكو موفدا من اللجنة الأولمبية الدولية للبحث مع السلطات المحلية في الاستعدادات لعقد الدورة الـ130 التي ستختار في 13 أيلول/سبتمبر المدينة المنظمة لأولمبياد 2024 من بين باريس ولوس انجليس.

وقال مصدر مقرب من اللجنة لوكالة فرانس برس على هامش الاجتماع المنعقد في ارهوس الدنماركية "سيجري موفدنا تقييما ويقدم وصفا للوضع هناك، وعلى ضوء استنتاجاته سنتخذ قرارا في أقرب وقت لأننا لا نستطيع الانتظار طويلا".

وأضاف "نواجه في آن مشكلة سياسية تتمثل بالتوتر بين اللجنة الأولمبية البيروفية والسلطات المحلية، ومشكلات تنظيمية وأخرى متعلقة بالفيضانات".

وعاشت اللجنة الأولمبية البيروفية أزمة داخلية في 2016 حيث تمت إقالة رئيسها خوسيه كينيونيس من منصبه وحرمانه من شغل أي منصب خلال خمس سنوات بعد اكتشاف مخالفات في إدارة الأموال العامة.

وإذا لم تستطع ليما استضافة الدورة، سيتعين على اللجنة الأولمبية الدولية إيجاد حل بديل، وقد تعقدها في مقرها في مدينة لوزان السويسرية رغم أن أصواتاً تعتبر أن هذا الأمر يمنح باريس أفضلية في السباق لاستضافة ألعاب 2024.

ورأى مصدر مقرب من ملف ترشيح لوس انجليس "ضرورة أن يكون الحل عادلاً بالنسبة إلى المدينتين المرشحتين".