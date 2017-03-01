تجريد أوكرانية من برونزية الخماسي في أولمبياد بكين

وأوضحت اللجنة أن الأوكرانية البالغة من العمر 35 عاماً، كانت من ضمن الرياضيين الذين تمت إعادة فحص عينات عائدة لهم سبق أن أخذت في دورتي الألعاب الأولمبية في بكين ولندن، معتمدة على أساليب علمية حديثة.

وأعادت اللجنة حتى الآن فحص 1545 عينة أدت نتائجها إلى تجريد العشرات من الرياضيين من ميدالياتهم بسبب وجود مواد محظورة لم يكن بالإمكان اكتشافها أثناء إقامة الدورتين.

وجاءت نتائج مئة وعينيتين إيجابية حتى الآن بعد إعادة التحاليل، منها 47 في رفع الأثقال و43 في ألعاب القوى.