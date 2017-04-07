بطلة ماراثون ريو 2016 متنشطة

أكد الاتحاد الدولي لألعاب القوى لوكالة "فرانس برس" بأن العداءة الكينية جيميما سامغونغ الفائزة بذهبية سباق الماراثون ضمن دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016، خضعت لاختبار للكشف عن المنشطات خارج المسابقات وجاءت نتيجته إيجابية.

وقال الاتحاد الدولي لأم الألعاب "يؤكد الاتحاد الدولي لألعاب القوى بأن العداءة الكينية جيميما سامغونغ خضعت لفحص للكشف عن المنشطات جاءت نتيجته إيجابية"، مشيرا إلى أن الفحص تم هذا الأسبوع في كينيا.

وأضاف "تبين تناول العداءة مادة ايبو المنشطة خلال فحص عشوائي أجراه الاتحاد الدولي في كينيا".

وكانت سامغونغ (32 عاما) أول كينية تحرز ذهبية سباق الماراثون (42.195 كلم) في تاريخ الألعاب الأولمبية، متقدمة على بطلة العالم الإثيوبية ماري ديبابا التي حلت ثالثة.

وكان مقررا أن تشارك سامغونغ في ماراثون لندن المقرر في 23 الحالي قبل الكشف عن تناولها للمنشطات.