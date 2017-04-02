الأولمبية الدولية تحتفظ بتقارير تنشط مدوية

احتفظت اللجنة الأولمبية الدولية بحالات سرية ومغلقة لنتائج اختبارات تعاطي المنشطات للرياضيين الجامايكيين، بما في ذلك عداؤون، في إعادة اختبار عينات للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بالعاصمة الصينية بكين

عام 2008، حسبما ذكرت محطة (أيه آر دي) الألمانية التليفزيونية اليوم الأحد.

وأوضحت المحطة التليفزيونية الألمانية في تقرير نشرته على موقعها الألكتروني الرسمي، قبل أن تبثه في وقت لاحق اليوم، أن العديد من إعادة اختبار العينات أظهرت تناول الرياضيين الجامايكيين لمادة كلينبوتيرول المحظورة، غير أن تلك الحالات احتفظت اللجنة الأولمبية الدولية بسريتها.

وكشف التقرير أن قسم المنشطات في المحطة الألمانية علمت بالقضية من مصادر باللجنة الأولمبية الدولية في الخريف الماضي.

وأفادت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان اليوم أن الحالات تضم "رياضيين ينتمون لعدة دول من رياضات مختلفة"، مشيرة إلى قرب توصلها لاتفاق مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) للسماح بتناول "مستويات منخفضة للغاية من مادة كلينبوتيرول".

أضاف البيان "إن اللجنة الأولمبية الدولية ناقشت بعناية ما إذا كان سيتم المضي قدما في تلك الحالات من عدمه، خاصة وأن اللجنة قامت بالتشاور مع (وادا) التي شاركت بشكل كامل في عملية صنع القرار".

وتابع البيان "بعد دراسة متأنية، أبلغت (وادا) اللجنة الأولمبية الدولية بأنها لم تتمكن من العثور على أي نمط هام ومتسق من إساءة استخدام مادة كلينبوتيرول في تلك الحالات، وأنه سيكون من الملائم عدم المضي قدما في هذه القضايا. وقد توصلت اللجنة إلى هذا الاستنتاج من قبل وادا".