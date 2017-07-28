الأولمبية الدولية تثمن "التعليق الإيجابي" لغارسيتي

وأوضحت "إن اللجنة الأولمبية الدولية تثمن التعليق الإيجابي للعمدة غارسيتي حول اهتمام لوس انجليس باستضافة الألعاب الأولمبية في 2028".

وكما أشارت بعد الاجتماع الأخير لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية الذي أقر فيه مبدأ التصويت المزدوج لاستضافة نسختي 2024 و2028 معاً، أكدت اللجنة أنها "تعمل مع المدينتين للتوصل إلى اتفاق ثلاثي".

وتتنافس لوس انجليس وباريس على استضافة الألعاب الأولمبية في 2024 و2028.

وستعلن اللجنة الأولمبية الدولية المدينة الفائزة بكل نسخة في جمعيتها العمومية المقررة في مدينة ليما في 13 أيلول/سبتمبر.

وكان غارسيتي قال في مقابلة مع موقع بازفيد الأميركي على شبكة الانترنت الأربعاء "سنكون أغبياء لعدم اختيار استضافة اولمبياد 2028".

وتابع "ما تعرضه علينا اللجنة الأولمبية الدولية من الناحية المالية مثير للاهتمام لدرجة أننا سنكون أغبياء لعدم اختيار 2028".

وأشار غارسيتي إلى أن لجنة ملف ترشيح لوس انجليس 2024 "ستعلن الأسبوع المقبل عن نواياها، سواء باختيار 2024 او 2028".

وهي المرة الأولى التي يعبر فيها مسؤول أميركي علنا وبهذا الوضوح عن استعداد لوس انجليس لاستضافة العاب 2028 مع ضمانات مالية من اللجنة الأولمبية الدولية وترك نسخة 2024 لباريس.

وكان رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الألماني توماس باخ أعرب عن أمله بالتوصل إلى اتفاق قبل نهاية آب/اغسطس، بين مدينتي باريس ولوس انجليس حول استضافة أولمبيادي 2024 و2028.

وعن توقعه حصول اتفاق بين باريس ولوس انجليس قبل الشهر الجاري قال باخ "آمل في ذلك لأننا في هذه الحالة نستطيع أن نحضر جيدا لدورة ليما".

وتعول لوس انجليس على زيادة الدعم المالي المقدم من اللجنة الأولمبية الدولية للدولة المضيفة (يصل الى نحو 1.5 مليار دولار) في حال اختارت استضافة نسخة 2028، لتعويض احتمال خسارة الشركات الراعية التي وعدت بدعم ملف المدينة لاستضافة أولمبياد 2024.

وسبق أن استضافت لوس انجليس الألعاب الأولمبية الصيفية مرتين في 1932 و1984، وباريس مرتين أيضا عامي 1900 و1924.

وخسرت العاصمة الفرنسية ثلاث مرات في محاولتها لاستضافة الأولمبياد اعوام 1992 و2008 و2012، وهي ترغب باستضافة نسخة 2024 لتزامنها مع الذكرى المئوية لاخر العاب اولمبية استضافتها.