الأولمبية الدولية تتخذ الأربعاء قرارها بشأن اجتماع ليما

وكان يتوقع ان تتخذ اللجنة اليوم قرارا بشأن ما اذا كانت ستبقي على ليما التي ضربتها فيضانات ضخمة خلال الفترة الماضية، كمقر لاجتماع اللجنة المقرر في 13 أيلول/سبتمبر للتصويت على إحدى المرشحتين باريس ولوس انجليس كمضيفة لأولمبياد 2024.

الا ان المصدر قال لوكالة فرانس برس "يتوقع ان يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك الأربعاء"، من دون ان يوضح أسباب الارجاء.

وأفاد المصدر ان من البدائل المحتملة دبي وأبوظبي والدوحة.

وضربت فيضانات وانهيارات أرضية أجزاء من ليما الشهر الماضي، وتواجه السلطات البيروفية صعوبات كبيرة في التعامل مع تبعاتها.

وستتطلع اللجنة الأولمبية على تقرير من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الاسبانية أليخاندرو بلانكو الذي قام بزيارة تقييم الى ليما والتقى السلطات المحلية، قبل اتخاذ قرارها النهائي.

الا ان مصادر في الأولمبية الدولية ألمحت سابقا الى ان الاجتماع الـ 130 قد لا يعقد في ليما بسبب خلافات بين اللجنة الأولمبية المحلية والحكومة، اضافة الى المعوقات التي تسببت بها الفيضانات.

وكانت السلطات البيروفية منعت في 2016 رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية خوسيه كينونيس من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات بسبب مخالفات في حسابات مالية كان يتولى الاشراف عليها.