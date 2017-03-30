إلغاء نتائج 4 رياضيين روس في أولمبياد لندن 2012

وأضافت اللجنة الأولمبية أن الأربعة هم فيكتوريا فاليوكيفيتشك متسابقة الوثب الثلاثي، التي حلّت في المركز الثامن في منافسات السيدات، إضافة لثنائي الإطاحة بالمطرقة المؤلف من غولفيا خانافيفا وماريا بيسبالوفا والرباع خادجيمورات أكاييف الذي لم ينافس بسبب إصابته في الظهر. وأثبتت إعادة اختبار عينات الأربعة وجود مادة محفزة للأداء.

ويعني استبعاد الأربعة أنه سيتم تجريدهم من كافة ما حصلوا عليها في أولمبياد لندن. ويجب على فاليوكيفيتشك، التي حلت في المركز الثامن، أن تعيد شهادة حصلت عليها بعد انتهاء مشاركتها.

وسقط أكثر من 100 رياضي في إعادة اختبار عينات تم سحبها من قبل خلال دورتي بكين 2008 ولندن 2012 وذلك بواسطة اللجنة الأولمبية الدولية.

ويعد برنامج إعادة الاختبار جزءاً من جهود اللجنة الأولمبية الدولية لكشف المتلاعبين باستخدام أساليب اختبار جديدة أو البحث عن مواد لم تكن معروفة وقت إجراء الاختبار خلال الدورات الأولمبية الماضية بهدف استبعاد المدانين من أي منافسات مستقبلية.

ويتم حفظ العينات لمدة عقد من الزمان. ومنذ اعادة اختبار عينات دورتي 2008 و2012 الاولمبيتين كان لروسيا نصيب الأسد من الحالات الإيجابية بين كافة الدول.