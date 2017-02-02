أولمبياد 2024: حملة لوس أنجليس "الرياضة لا علاقة لها بالسياسة"

وقال رئيس حملة لوس أنجليس كايسي واسرمان الخميس: "الرياضة هي الأمر الوحيد الذي يتفق الجميع على أنها توحد العالم".

وتابع "نحن متحمسون لإظهار التنوع والوحدة لمدينتنا، التنوع والوحدة لبلدنا، وكيف يمكن أن تحتضن الألعاب في 2024".

ويأتي تصريح واسرمان وسط تكهنات بأن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تضر بفرص ملف لوس أنجليس لاستضافة أولمبياد 2024.

ووقع ترامب الجمعة الماضي مرسوماً يمنع دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة لمدة ثلاثة أشهر هي العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، بهدف منع دخول "الارهابيين الاسلاميين المتشددين".

وتتنافس لوس أنجليس التي سبق لها استضافة الألعاب عامي 1932 و1984، مع بودابست وباريس.

وستعلن اللجنة الأولمبية الدولية في أيلول/سبتمبر 2017 في العاصمة البيروفية ليما المدينة التي ستستضيف الألعاب في 2024.

ولم تستضف الولايات المتحدة أي دورة أولمبية صيفية منذ عام 1996 عندما أقيمت في أتلانتا.