أولمبياد 2024: الإبقاء على اجتماع اللجنة الأولمبية في ليما

بعد أيام من الجدل حول احتمال نقله بسبب فيضانات اجتاحت البلاد، جاء في بيان للجنة: "إنّ اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة البيروفية أكدتا اليوم (الخميس) أنّ الاستعدادات للاجتماع المتوقع في سبتمبر (أيلول) المقبل في ليما ستستكمل كما هو مقرر".

وسيختار أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في الاجتماع المحدد في 13 أيلول/سبتمبر المدينة المنظمة لأولمبياد 2024 من بين مدينتين مرشحتين هما باريس ولوس أنجليس الأميركية.

وفضلاً عن الظروف المناخية، فإنّ اللجنة الأولمبية البيروفية عاشت أزمة داخلية في 2016 حيث تمت إقالة رئيسها خوسيه كينيونيس من منصبه وحرمانه شغل أي منصب خلال خمس سنوات بعد اكتشاف مخالفات في إدارة الأموال العامة.

وكان تقرير موفد اللجنة الأولمبية الدولية إلى البيرو أليخاندرو بلانكو مشجعا للإبقاء على اجتماع ليما.

ونقل البيان عن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ قوله: "إنّ هذا القرار (...) شاهد أيضاً على التضامن مع البيرو وشعبها".

يذكر أنّ اللجنة الأولمبية تدرس إجراء تعديلات على نظامها يتيح التصويت لمنح استضافة دورتين أولمبيتين معاً في 2024 و2028.