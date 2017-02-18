كوريا الشمالية تؤكد مشاركتها في الأولمبياد الشتوي

وستستضيف بيونغ تشانغ أول دورة للألعاب الشتوية في آسيا بعد اليابان.

وأبلغ أونغ عضو اللجنة الأولمبية الدولية الصحفيين بأن كوريا الشمالية - المنافسة في الألعاب الأسيوية الشتوية في سابورو اليابانية والتي تنطلق غداً الأحد - ستشارك في ألعاب بيونغتشانغ 2018 أيضاً.

وقال تشانغ لوكالة كيودو اليابانية للأنباء "لا يوجد سبب يمنعنا من المشاركة (في بيونغتشانغ)."

وقاطعت كوريا الشمالية الألعاب الصيفية في سول 1988 لكنها أرسلت بعثتين إلى كوريا الجنوبية في دورتي الألعاب الأسيوية 2002 و2014.

ورغم الخلافات أظهرت الدولتان تضامنا في الدورات الأولمبية الأخيرة وسار رياضيو البلدين تحت علم واحد في ألعاب سيدني 2000 وأثينا 2004.

وأحرزت كوريا الشمالية ميداليتين فقط في الألعاب الشتوية وكانت الأخيرة في دورة البيرفيل 1992 بينما لم تشارك في النسخة الأخيرة في سوتشي الروسية في 2014.

وتبعد بيونغ تشانغ 80 كيلومتراً فقط عن الحدود مع كوريا الشمالية.