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دوري أبطال أوروبا
الألعاب الأولمبية الشتوية

تسع مدن مهتمة باستضافة أولمبياد 2026 الشتوي

من قبل
Reuters

أبدت تسع مدن من سبع دول رغبتها في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء، قبل 18 شهراً من اختيار المدينة المضيفة في أيلول/ سبتمبر 2019.

 

وستشارك مدن غراز (النمسا) وكالغاري (كندا) وكورتينا دامبيتسو مع ملف مشترك بين ميلانو وتورينو (إيطاليا)، سابورو (اليابان)، إستوكهولم (السويد)، سيون (سويسرا) وأرضروم (تركيا) في المرحلة الأولى من المباحثات (حتى تشرين الأول/ اكتوبر 2018)، والتي تليها مرحلة ثانية للترشح الرسمي (بين الشهر المذكور وأيلول/ سبتمبر 2019).

وقال رئيس اللجنة الدولية الألماني توماس باخ "أرحب بسرور باهتمام اللجان الوطنية الأولمبية والمدن باستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية. لقد قلبت اللجنة الأولمبية الدولية صفحة الترشيحات للألعاب الاولمبية، وهدفنا ليس الحصول على رقم قياسي في عدد المرشحين. ما نريده في النهاية هو اختيار أفضل مدينة ممكنة لاستضافة أفضل الألعاب الأولمبية الشتوية لأفضل الرياضيين في العالم".

وتراجع عدد المدن التي تقدمت بطلبات لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية في السنوات الأخيرة. فمضيفة أولمبياد 2018 بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، كانت في مواجهة آنسي الفرنسية وميونيخ الالمانية، بينما ترشحت بكين وألماتي فقط لاستضافة أولمبياد 2022 الصيفي، وفازت العاصمة الصينية بذلك.
 

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