باخ يشيد باستعدادات بيونغ تشانغ للأولمبياد الشتوي

وصرح باخ للصحفيين، خلال زيارته لإحدى القرى الرياضية للدورة التي ستنطلق في شباط/فبراير القادم "الأمور تسير على ما يرام، شهدنا تقدماً كبيراً".

من جانبها، أشارت غونيلا ليندبرغ، رئيس لجنة التنسيق للأولمبياد، إلى أنه برغم ذلك، فمازال هناك "عمل شاق" خاصة فيما يتعلق بالنقل وأماكن إقامة الجماهير.

ويتواجد باخ في مدينة بيونغ تشانغ حالياً، من أجل حضور اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية، التي تستضيفها المدينة الكورية الجنوبية غداً الخميس وبعد غد الجمعة، حيث ستكون قضية المنشطات محور مناقشات الاجتماع.