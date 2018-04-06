اعتزال النرويجية بيورغن الأكثر تتويجا في الألعاب الأولمبية الشتوية

وقالت بيورغن لشبكة "ان ار كاي" المحلية على هامش بطولة سباقات المسافات الطويلة في النرويج "أشعر بأنني لم أعد أتمتع بالحافز الضروري لكي أكون جاهزة مئة في المئة لموسم إضافي، ولذلك قررت التوقف".

وحققت بيورغن رقما قياسيا من الميداليات في الألعاب الشتوية بإحرازها 15 ميدالية من مختلف المعادن، آخرها في أولمبياد 2018 في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية في شباط/فبراير الماضي. وحازت بيورغن على 8 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، منها ذهبيتان وفضية وبرونزيتان في أولمبياد بيونغ تشانغ.

ويأتي اعتزال بيورغن بعد ثلاثة أيام من خطوة مماثلة لمواطنها الأسطوري إينار بيورندالن (44 عاما)، الرياضي الأكثر تتويجا لدى الرجال في تاريخ الأولمبياد الشتوي. وقال "ملك البياتلون" في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء "قد أستطيع الاستمرار لسنوات عدة أخرى، لكن هذا هو موسمي الأخير"، مشيراً إلى أن اعتزاله يأتي على خلفية أسباب صحية وعائلية.