إيقاف المتزلجة الروسية إيفانوفا بسبب المنشطات

وأكدت إيفانوفا (31 عاماً) اليوم أنه تم إبلاغها من جانب الاتحاد الدولي للتزلج بإيقافها المؤقت .

وأوضح الاتحاد الدولي للتزلج أن ستة رياضيين روس من المشاركين في منافسات تزلج اختراق الضاحية تم إيقافهم بشكل مؤقت بدءً من 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقال الاتحاد الدولي للتزلج في بيان له الجمعة: "لا يحق لنا الإعلان عن أسماء الموقوفين قبل انتهاء الإجراءات التأديبية وفقا لقوانين مكافحة المنشطات، ويترك أمر إعلان الأسماء لاتحاد التزلج الروسي".

ووفقا لتقرير المحامي الكندي ريتشارد مكلارين، كبير محققي الوكالة العالمية لمكافحة المنشات (وادا) فقد ظهرت أدلة على تلاعب في العينات الخاصة بـ28 رياضيا روسيا.

وأشار تقرير مكلارين إلى أن المؤامرة شملت 12 رياضيا روسيا حصدوا ميداليات أولمبية.

وكشف مكلارين في تقريره أن أكثر من ألف رياضي تورطوا أو استفادوا من برنامج ممنهج ومدعوم من قبل الدولة لانتشار المنشطات في روسيا.

وقال جيان فرانكو كاسبر، رئيس الاتحاد الدولي للتزلج، إن الاستنتاجات التي تضمنها تقرير مكلارين "أضرت بالفعل بالرياضة ونحن عازمون على ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخالفين".

وأضاف أنه سيعمل إلى جانب الاتحاد الروسي للتزلج "من أجل إعادة تأهيل مجتمع رياضة تزلج اختراق الضاحية ونعتمد بشكل كبير على إسهاماتهم لتنقية صورة الرياضة".

وأسفرت التحقيقات في قضية المنشطات عن نقل عدد من منافسات الرياضات الشتوية من روسيا.

فقد تقرر نقل نهائيات كأس العالم لتزلج السرعة الذي كان مقررا في تشيليابينسك وكأس العالم لتزلج اختراق الضاحية التي كانت مقررة في تيومين، لتقام خارج روسيا.

كذلك حصلت مدينة كوينيجسي الألمانية يوم الاثنين الماضي على حق تنظيم بطولة العالم للزلاجات الجماعية "بوبسلي" والصدرية "سكيليتن" في شباط/فبراير 2017 بعد سحبها من منتجع سوتشي الروسي.

وأعلن الاتحاد الروسي لللبياثلون الخميس التنازل طوعا عن كأس العالم للناشئين التي كانت مقررة في أوستروف وكذلك كأس العالم للكبار التي كانت مقررة في تيومن، وسيجرى الإعلان عن موقع إقامة البطولتين في وقت لاحق.