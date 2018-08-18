إيقاد شعلة الألعاب..

- مجموعة من الفقرات واللوحات التي تعبر عن التاريخ الإندونيسي.

- الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يعلن افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة.

- كلمة رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي أحمد فهد الأحمد الصباح الذي أكد أن هذه الدورة من الألعاب تاريخية لأنها تستضاف في مدينتين لأول مرة ولأنها تشهد مشاركة الكوريتين وعودة الكويت "لنرى 45 علماً لكل اتحاداتنا".

- كلمة رئيس اللجنة الأولمبية الأندونيسية ورئيس اللجنة المنظمة ايريك توهير، الذي رحب بالجميع وبلغات متنوعة منها العربية، كما أكد على التنوع الموجود في بلاده وفي قارة آسيا ككل. والقيم الرياضية.

- ترديد النشيد الإندونيسي بصورة مؤثرة.

- دخل رياضيو الكوريتين الشمالية والجنوبية بشكل مشترك إلى حفل الافتتاح، وساروا معاً خلف العلم الموحد، في أحدث خطوات التقارب بين الجارين الخصمين.

وحملت لاعبة كرة السلة الكورية الجنوبية ليم يونغ-هوي العلم الموحد ذا اللونين الأبيض والأزرق، وخلفها رياضيون من البلدين

وستشارك الكوريتان بفريق مشترك في كرة السلة النسائية والكانوي والتجذيف.



- دخول الوفد السوري

- دخول الوفد القطري

- عودة تاريخية للرياضيين الكويتيين ليدخلوا تحت علم بلادهم بعد رفع الحظر الجزئي عن لجنتهم الأولمبية.

- بدء دخول وفود البلدان المشاركة بحسب الأحرف الأبجدية.

- رقصة ترحيبية من تراث إندونيسيا.

- الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يصل بطريقة مبتكرة جداً على دراجة نارية إلى الاستاد استعداداً لإعطاء الإذن بافتتاح الألعاب.

ويشارك في الألعاب التي تستمر حتى الثاني من أيلول/سبتمبر، نحو 11 ألف رياضي وخمسة آلاف مسؤول من 45 دولة آسيوية سيتنافسون في 465 مسابقة ضمن 40 رياضة.

وسيشارك في عرض الافتتاح حوالي 4000 راقص في عرض أنيق ومفعم بالحيوية إلى جنب أوركسترا مؤلفة من مئة موسيقي، و20 فنان محلي.

وهذه النسخة الثانية التي تقام في إندونيسيا بعد النسخة الرابعة التي احتضنتها جاكرتا عام 1962. علماً أن النسخة الحالية تقام في مدينتي جاكرتا وبالمبانغ.

وستشهد ألعاب 2018 مشاركة تاريخية من كوريا الشمالية والجنوبية بفرق مشتركة في عدد من الرياضات، إضافة لعودة الرياضيين الكويتيين للمشاركة تحت علم بلاده بعد أن رفعت اللجنة الأولمبية الدولية الايقاف جزئياً عن اللجنة الأولمبية الكويتية في الألعاب الآسيوية.

وكانت عدداً من المنافسات أمثال كرة اليد وكرة القدم وكرة السلة وكرة الماء انطلقت قبل أيام من الافتتاح الرسمي للألعاب.

