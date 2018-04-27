مروان حسم المباراة في ساعة وربع، بعد أن فرض عليه محمد شوطا خامسا إثر تعادلهما بشوطين لمثلهما. الشوط الأخير انتهى لصالح الشقيق الأصغر مروان بإحدى عشرة نقطة لاثنتين، وكان الأخوان الشوربجي قد التقيا 13 مرة قبل هذه المواجهة وكان الفوز حليف المصنف الأول عالميا محمد في 11 مناسبة.

الشوربجي سيواجه في النهائي مواطنه علي فرج الذي أطاح بحامل اللقب الفرنسي غريغوري غوتييه بثلاثة أشواط لاثنين في لقاء استغرق ساعة وإحدى عشرة دقيقة.

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