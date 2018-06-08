وأكد سامبا مرة أخرى أنه "السيد" الجديد لسباق 400 م حواجز، وتفوق مجدداً على بطل العالم النرويجي كارستن فارهولم عندما احرز المركز الأول بزمن 47.60 ثانية أمام صاحب الضيافة (48.22 ث)، والتركي ياسماني كوليلو (48.54 ث)، فيما اكتفى بطل أولمبياد ريو 2016 الأميركي كيرون كليمنت بالمركز الخامس.

وكان سامبا الذي لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره، تفوق على فارهولم في لقاء روما، المرحلة الرابعة، بتسجيله أفضل توقيت لهذا العام بعدما حقق 47.48 ثانية، مسجلاً في طريقه رقما قياسيا آسيويا.

وسبق لسامبا الذي يسير على خطى نجم السباق البطل الأميركي ادوين موزيس صاحب 122 فوزاً متتالياً، أن حقق أسرع توقيت لهذا العام في لقاء بلاده في الدوحة التي احتضنت الجولة الأولى من الدوري الماضي في 4 مايو، محققاً في حينها 47.57 ثانية.

من جهته، أحرز برشم بطل العالم وصاحب ثاني افضل رقم في تاريخ مسابقة الوثب العالي (2.43 م) خلف الكوبي خافيير سوتومايور (2.45م)، المركز الاول في مسابقة الوثب العالي بتسجيله 2.36 م أمام الروسي دانيل ليسنكو (2.33 م) والباهاماسي دونالد توماس (2.25 م) بفارق المحاولات أمام السوري مجد الدين غزال.

وأكد برشم استعادة سيطرته على المسابقة بعدما كان حل وصيفاً في بطولة العالم داخل القاعة في مدينة برمنغهام الانكليزية قبل 3 أشهر عندما اكتفى بـ 2.33 م خلف الروسي دانيل ليسنكو (2.36 م).

وكان برشم حقق أفضل رقم في المسابقة هذا العام عندما سجل 2.40 م في لقاء الدوحة، المرحلة الأولى، قبل أن ينتزع المركز الأول في لقاء يوجين الأميركي بتسجيله 2.36 م.

وكان الليتواني اندريوس غودزيوس بطل العالم قريباً من تحسين الرقم القياسي لهذا العام في رمي القرص عندما سجل 69.04 م بفارق 8 سنتمترات عن رقمه الذي سجله هذا العام 69.13).

وحسم بطل العالم النيوزيلندي توماس ويلش صراعه مع البطل الاولمبي الاميركي راين كروسر في الكرة الحديدية برميه 22,29 م بفارق 8 سنتمترات عن الاخير، فيما حل الاميركي داريل هيل ثالثا برميه 21,20 م.

وعند السيدات، واصلت الجنوب افريقية كاستر سيمينيا، البطلة الاولمبية مرتين في سباق 800 م والتي حققت الثنائية (800 م و1500 م) في دورة العاب الكومنولث، سيطرتها واحرزت المركز الاول بسهولة في سباق 800 م مسجلة 1:57.25 دقيقة.

وحسمت الإيفوارية مورييل اهوريه المركز الاول في سباق 100 م بزمن 10,91 ثانية امام البريطانية دينا ايشر-سميث التي حسنت الرقم القياسي الوطني (10,92 ث).

وخيبت اليونانية كاتيرينا ستيفاندي بطلة العالم 2017 واولمبياد 2016، والكوبية ياريسلاي سيلفا بطلة العالم 2015، الامال في القفز بالزانة بفشلهما في تخطي حاجز 4,41 م.

