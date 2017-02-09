مونديال البياثلون: مواد مرتبطة بالمنشطات في فندق منتخب كازاخستان

وافاد المحققون الخميس انه تم بموجب المداهمة التي نفذت في وقت متأخر الاربعاء، ضبط مواد طبية وادوية وهواتف خليوية، وان التحقيقات تركز حاليا على وجود اي خرق لتشريعات مكافحة المخدرات النمساوية، اضافة الى اي حالات احتيال رياضي.

وأتت عمليات الدهم بعدما أبلغ شاهد عيان الشرطة بحصول موعد "مشبوه" في محطة وقود في غرب تيرول في كانون الثاني/يناير، تم خلاله نقل كمية كبيرة من المواد الطبية.

ونقلت هذه المواد الى الوكالة النمساوية لمكافحة المنشطات التي اكدت انها تعود للمنتخب الكازاخستاني.

وتعليقاً على المداهمة، قال المسؤول في الاتحاد الكازاخستاني للبياثلون ماناس اوسنوف "امس، قامت الشرطة بتفحص كل غرف العدائين"، مضيفاً "عثروا في غرفة الطبيب على بعض الأدوية. لكن بناء لطبيبنا، لدينا كل الوثائق اللازمة لهذه الادوية". وتابع "نحن لسنا قلقين. نحن ننتظر فقط نتائج التحقيقات".

وكانت رياضة البياثلون التي تمزج بين الرماية والتزلج لمسافات طويلة، تحت الاضواء في ظل تقرير ماكلارين عام 2016، والذي كشف فضيحة تنشط ممنهج برعاية الدولة الروسية، والذي كانت من تداعياته سحب تنظيم بطولة العالم من روسيا.

كما ان كازاخستان واجهت في السابق تهماً بالمنشطات، على رغم نفيها مراراً ارتكاب اي مخالفات. وجرد العام الماضي ثلاثة من رباعيها في رياضة رفع الاثقال، من ميداليات ذهبية أحرزوها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لندن 2012.