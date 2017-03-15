منظمو ألعاب الكومنولث يأملون بمشاركة بولت

وقال بيتر بيتي رئيس اللجنة المحلية المنظمة للدورة اليوم الأربعاء "لن ينافس .. تعرفون جميعكم هذا .. ولكننا نحاول إشراكه بصورة ما."

وأضاف "التقى مارك (بيترز الرئيس التنفيذي للجنة المحلية) بوكيل أعمال (بولت) في مناسبتين وتتواصل تلك المباحثات." وتابع "سنبذل قصارى جهدنا ليشارك يوسين بولت في الحدث."

وأعلن بولت (30 عاماً) في شباط/فبراير الماضي أنه لا يعتزم تمديد مسيرته الرياضية لما بعد بطولة العالم التي تقام في لندن خلال العام الجاري.