معتز برشم يستعد للمنافسة بين جماهيره

وستكون عودة برشم الأولى بعد حصوله على فضية القفز العالي في أولمبياد ريو العام الماضي ضمن أبطال عالميين سيشاركون بالحدث.

وقال الاتحاد القطري لألعاب القوى اليوم الأربعاء إن لقاء الدوحة سيشهد مشاركة عداءة جامايكا الشهيرة إيلين طومسون والهولندية الطائرة دافني شيبرز بجانب الأميركي لاشون ميريت وكيراني جيمس من غرينادا.

وقال عبد الرحمن الكواري رئيس الاتحاد القطري لألعاب القوى "نحن متحمسون لاستقبال العديد من الأسماء الرياضية العالمية الشهيرة في الدوحة مجددا ومن بينهم الأبطال الذين حصلوا مؤخراً على ميداليات في أولمبياد ريو".

وأضاف "ستستضيف الدوحة الحدث العالمي للسنة العاشرة وستكون فرصة رائعة للجاليات الأجنبية لتشجيع ممثليها وخلق أجواء جماهيرية ممتعة".



وسيواجه برشم الحاصل على برونزية أولمبياد لندن 2012 بجانب فضية ريو منافسة قوية من الأميركي إيريك كينارد صاحب فضية ألعاب لندن وكذلك البريطاني روبي جرابارز.

وسيقيس العداء القطري (25 عاماً) درجة استعداده لبطولة العالم في لندن هذا العام.

كما تتسلط الأضواء على الصراع الثنائي بين طومسون صاحبة ذهبيتين أولمبيتين وشيبرز بطلة العالم 2015 في سباق 200 متر للسيدات مع وجود تهديد من المخضرمة فيرونيكا كامبل من جامايكا الحاصلة على ثماني ميداليات أولمبية.

وفي سباق 400 متر للرجال ستكون المنافسة على أشدها بين كيراني جيمس الذي أهدى بلاده أول ميدالية في تاريخها عند فوزه بذهبية لندن ثم أتبعها بفضية في ريو وبين الأمريكي ميريت صاحب ثلاث ذهبيات أولمبية.

وفي منافسات القفز بالزانة تشارك اليونانية كاترينا ستيفانيدي بطلة ريو وستنافسها الأميركية ساندي موريس التي نالت الفضية.

ومن المنتظر أن تستضيف الدوحة بطولة العالم لألعاب القوى 2019.