مسؤولون روس يقرون بوجود نظام تنشط "غير ممنهج"

أقر مسؤولون روس للمرة الأولى بوجود نظام تنشط واسع النطاق في بلادهم، إلا أنهم كرروا نفي مسؤولية الدولة عنه أو رعايتها له، على خلفية القضية التي هزت عالم الرياضة، بحسب تصريحات صحفية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مساء الثلاثاء عن المديرة العامة بالوكالة للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات آنا انتسليوفتش قولها "كانت مؤامرة مؤسساتية" في مجال التنشط، وهي العبارة نفسها التي استخدمها الكندي ريتشارد ماكلارين، لدى نشر كامل تقريره عن فضيحة المنشطات في روسيا في التاسع من كانون الأول/ديسمبر.

إلاّ أنّ المسؤولة وآخرين التقتهم الصحيفة، جددوا نفي أي ضلوع للدولة، لاسيما وزارة الرياضة وجهاز الأمن الفيدرالي، في البرنامج.

وكان ماكلارين الذي تولى التحقيق في هذه القضية بناء لطلب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، تحدث في تقريره الكامل عن دور مباشر لوزارة الرياضة الروسية في عمليات تنشط ممنهجة بين 2011 و2015، في فضيحة تطال أكثر من 1000 رياضي في 30 رياضة.

وقال: "وضعت مؤامرة مؤسساتية للرياضات الشتوية والصيفية بمشاركة وزارة الرياضة وأجهزة أخرى، كالوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (...)، ومختبر موسكو لمكافحة المنشطات، إضافة إلى جهاز الأمن الفيدرالي، بهدف التلاعب بفحوص مكافحة المنشطات".

وأشار إلى أنّ القضية شملت أكثر من ألف رياضي في 30 رياضة.

إلاّ أنّ موسكو نفت أي ضلوع للسلطات الرسمية، بينما اعتبر مسؤولون روس أنّ الاتهامات طابعها سياسي أكثر منه رياضي.