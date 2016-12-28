مديرة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات في مأزق!

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أنّا انتسليوفيتش القائمة بأعمال المدير العام للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات قولها إنّ هناك "مؤامرة مؤسساتية" من الرياضيين لاستخدام المواد المحظورة في روسيا لكنّ المسؤولين الكبار لم يتورطوا في ذلك.

وذكرت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن بيان للوكالة الروسية أنّ هناك انطباعاً خاطئاً بأنّ قيادة المنظمة اعترفت بوجود "مؤامرة مؤسساتية".

ونفى ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء تورط الدولة في المنشطات وقال إنّ السلطات الروسية ستحقق في ما إذا كانت هذه هي الكلمات الحقيقية التي استخدمتها انتسليوفيتش قبل إصدار رد.